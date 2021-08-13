Украинская компания консультировала по поводу туров в оккупированную Абхазию. Посольство Грузии назвало это «неприемлемым»

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Flickr / Vlastelin Nichego

Посольство Грузии в Украине назвало «неприемлемой» организацию украинской компанией «Кулуар поход» туров в оккупированную Абхазию. Об этом посольство сообщило в ответ на запрос «Радио Свобода».

Ведомство отметило, что дружеские отношения между двумя странами «в настоящее время находятся на высоком уровне».

«Вместе с тем, существуют силы, которые хотят вмешаться и навредить отношениям между двумя странами. Посольство Грузии в Украине выражает крайне негативное отношение в связи с организациями туров на оккупированную территорию Грузии украинской туристической фирмой «Кулуар поход», — говорится в письме.

10 августа украинский блогер и путешественник, участник боевых действий Валерий Маркус распространил информацию о том, что туристическая компания «Кулуар поход» устраивает горные туры в Россию, а также в сепаратистский грузинский регион Абхазия. Сейчас эту информацию с сайта убрали, однако она сохранилась в кэше. Кроме этого, пранкер Евгений Вольнов решил позвонить в «Кулуар поход» (в этом видео 06:20) якобы от имени российских военных, которые хотят провести время в Карпатах, а от компании просят помощи в оформлении документов. Пранкер спрашивает у менеджера, не страшно ли, что они — «российские военные», она отвечает «нет, если не будете в военной форме».

На следующий день, 11 августа, компания заявила, что не организовывает и не водит группы на территорию оккупированной Абхазии, а лишь предоставляет консультации — от них после скандала она уже отказалась. Там также пообещали, что сообщения о регионе будут маркированы предупреждением, что территория оккупирована и путешествие может быть «особенно опасным».

Что касается «российских военных» в Карпатах, то в «Кулуар поход» признали, что недостаточно подготовили команду и не предоставили рекомендаций по ответам на провокационные предложения: «Менеджер пыталась не спровоцировать конфликт и придерживалась позиции, что мы организуем туры всем, кого украинское государство на законных основаниях пустит в страну».

На инцидент с Абхазией и с «российскими военными» в Карпатах отреагировал и руководитель компании Тарас Поздний. Он отметил, что менеджер отказалась помогать «российским военным» с документами и предложила пойти в горы Кавказа, однако эту часть пранкер не опубликовал. Поздний отметил, что им нужно прописать категории людей, с которыми они категорически не сотрудничают. Что касается Абхазии, то руководитель уточнил, что они добавили ее на сайт давно, когда предложили в качестве партнерской программы. Потенциальных клиентов они консультировали и передавали партнерам. Кроме этого, «Кулуар поход» снимает все даты походов по России и не будет их больше проводить.