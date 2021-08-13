Полиция задержала в аэропорту главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации, который пытался сбежать из Украины
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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МВД
Полиция задержала руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации в аэропорту «Киев». Он вместе с сообщником пытался сбежать из Украины.
Об этом пишет пресс-служба МВД.
«Чиновника задержали оперативники Департамента стратегических расследований в аэропорту «Жуляны» утром, 13 августа. Таким образом он пытался избежать ответственности», — говорится в сообщении.
Также задержали и его сообщника. Им объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
- Руководство Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины разоблачили в масштабных злоупотреблениях на сотни миллионов гривен. Как выяснили правоохранители, чиновники корпорации через фиктивные предприятия закупали зерновые за кредитные средства, полученные под государственные гарантии. После чего экспортировали товар подконтрольным компаниям-нерезидентам, занижая стоимость и без предоплаты товара. По данным полиции, сумма ущерба составляет более 57 млн долларов.