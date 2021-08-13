Крупнейший порт Китая частично закрыли из-за единичного COVID-заражения. Мировой торговле грозят сбои

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Самый загруженный порт материкового Китая «Нинбо-Чжоушань» (третий в мире по грузообороту) частично остановил работу из-за заражения одного из работников терминала штаммом коронавируса «Дельта». Остановка работы грозит мировой торговле серьезными сбоями в цепочках поставок.

Об этом сообщает ВВС.

«Нинбо-Чжоушань» связан с более чем 560 портами в почти 100 странах и регионах мира. Порт временно приостановил принимать и отгружать контейнеры на терминале, где было выявлено заражение. Всех сотрудников терминала отправили на карантин.

Как пишет Handelsblatt, 12 августа захода в порт ждали 35 контейнеровозов, а во всем заливе между Шанхаем и Нинбо находились 94 корабля.

Если терминал будет закрыт в течение длительного периода, это может оказать большое влияние на мировую экономику.

В самом городе Нинбо власти закрыли предприятия, кинотеатры и бары. Сообщение со столицей Китая Пекином временно приостановили.