NASA расследует разворот МКС из-за неожиданного включения двигателей российского модуля
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Wikimedia
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) формирует экспертную группу для расследования инцидента с российским модулем «Наука» на Международной космической станции (МКС), который произошел 29 июля.
Об этом сообщается на сайте NASA.
Модуль «Наука» стартовал с космодрома «Байконур» 21 июля и через 8 дней пристыковался к МКС на место модуля «Пирс», который за три дня до этого отстыковался. После стыковки двигатели «Науки» неожиданно включились и повернули МКС на 45 градусов — импульс пришлось компенсировать запуском двигателей модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс».
В «Роскосмосе» нештатное включение двигателей «Науки» объяснили работой с остатками топлива. При этом руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сказал, что инцидент связан со сбоем в программном обеспечении.
Сейчас NASA формирует состав группы для расследования и анализа оценки последствий и возможного ущерба. Группа проверит все доступные данные и будет сотрудничать с российской стороной.
- Из-за поворота МКС NASA перенесло тестовый запуск корабля Starliner компании Boeing. Starliner уже провел беспилотный тестовый полет в декабре 2019 года, но тогда он не смог долететь до места назначения из-за сбоя систем и досрочно вернулся на Землю.