Месси будет зарабатывать на продаже клубной криптовалюты «ПСЖ». После трансфера ее стоимость значительно выросла

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David Ramos - FIFA / FIFA via Getty Images

В контракт аргентинского футболиста Лионеля Месси с французским клубом «Пари Сен-Жермен» включили пункт о получении процента от продажи клубной криптовалюты $PSG Fan Token.

Об этом пишет Reuters.

«Эта инициатива еще раз позиционирует «Пари Сен-Жермен» как один из самых инновационных и авангардных спортивных брендов во всем мире», — говорится в заявлении клуба. Сколько именно будет получать футболист — не сообщается.

По данным СМИ, клуб распространяет собственные токены через платформу Socios.com. На фоне новостей о трансфере Месси курс $PSG Fan Token подскочил более чем на 130%. Его стоимость превысила рекордную отметку в $60. Сейчас стоимость токена опустилась до $40.