Месси будет зарабатывать на продаже клубной криптовалюты «ПСЖ». После трансфера ее стоимость значительно выросла
- Автор:
- Олег Панфилович
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David Ramos - FIFA / FIFA via Getty Images
В контракт аргентинского футболиста Лионеля Месси с французским клубом «Пари Сен-Жермен» включили пункт о получении процента от продажи клубной криптовалюты $PSG Fan Token.
Об этом пишет Reuters.
«Эта инициатива еще раз позиционирует «Пари Сен-Жермен» как один из самых инновационных и авангардных спортивных брендов во всем мире», — говорится в заявлении клуба. Сколько именно будет получать футболист — не сообщается.
По данным СМИ, клуб распространяет собственные токены через платформу Socios.com. На фоне новостей о трансфере Месси курс $PSG Fan Token подскочил более чем на 130%. Его стоимость превысила рекордную отметку в $60. Сейчас стоимость токена опустилась до $40.
- 5 августа стало известно, что аргентинский футболист и один из лучших игроков мира Лионель Месси официально ушел из «Барселоны». Президент клуба Жоан Лапорта объяснил это тем, что клуб по финансовым причинам не может позволить себе продлить контракт с Месси.
- Летом 2020 года аргентинец уже хотел покинуть клуб. Он ссылался на пункт в личном контракте. Руководство клуба решило, что футболист не может уйти бесплатно, поскольку он сообщил об уходе, нарушая пункт договора, срок действия которого якобы закончился еще 30 мая. «Барселона» была готова отпустить игрока, но за рекордную сумму — более €222 миллионов.
- 11 августа Лионель Месси официально стал игроком французского клуба «Пари Сен-Жермен».