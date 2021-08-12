МИД Украины направил ноту протеста России из-за отправки «гумконвоев» на Донбасс

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Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста России с требованием прекратить отправку так называемых «гуманитарных конвоев» на оккупированный Донбасс через неподконтрольные участки границы.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Ведомство в целом осуждает эту практику со стороны РФ, которая нарушает законодательство Украины и условия доставки гуманитарной помощи. МИД требует прекратить нарушать суверенитет Украины и придерживаться международного права.

Указано, что сегодня, 12 августа, через российские пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей зашел 102-й «гумконвой» в составе семи грузовых автомобилей и сопровождении двух автомобилей МЧС РФ.

Украинская сторона полагает, что с помощью конвоев боевики «ДНР» и «ЛНР» часто получают вооружение и боеприпасы.