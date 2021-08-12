АМКУ оштрафовал на 45 миллионов гривен три компании за тендерный сговор на ремонте дорог

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Віталій Тараненко / УНІАН

Антимонопольный комитет оштрафовал на 45 миллионов гривен три компании за сговор на торгах по содержанию и ремонту дорог.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Компании «Совместное украинско-австрийское предприятие «Интервиас Украины», «Винницкий облавтодор» и «Шляхбуд» умышленно исказили результаты торгов по определению предприятия, которое будет ремонтировать дороги в Винницкой области.

Эти торги состоялись в 2019 году. Их заказчиком была Служба автомобильных дорог в Винницкой области. Ожидаемая стоимость закупки составляла 50 миллионов гривен. Победителем в аукционе стала компания «Интервиас Украина». АМКУ выяснил, что упомянутые предприятия согласовали между собой условия участия в тендере, поэтому конкуренция между ними была устранена. Кроме штрафа, упомянутым компаниям на 3 года запрещается участвовать в торгах.