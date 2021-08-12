В выходные в Украине прогнозируют солнечную погоду, а в Карпатах холодные ночи. С понедельника вернется жара

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Ingo Jakubke / Pixabay

На следующей неделе в Украине прогнозируют новую волну жары до +30...+35 °С. В выходные, на Маковея (14 августа) ожидается замечательная малооблачная погода, +27...+29 °С, в целом без осадков.

По прогнозу Sinoptik.ua, дождями может несколько задеть только Луганскую и Донецкую области.

На востоке страны в пятницу днем будут спокойные +25...+27 °С. В выходные температура воздуха повысится до +27...+29 °С, облаков станет меньше. В понедельник — жарко, до +32 °С.

В Харькове в пятницу и субботу будет облачно, до +27 °С, ветер северо-западный до 5 м/с. В воскресенье и понедельник ветер успокоится, станет солнечно, +29...+31 °С.

В южных областях в выходные ожидается +28...+31 °С, в понедельник воздух прогреется до +33 °С.

В Николаеве с пятницы до понедельника в основном ясно. Днем до +29 °С, в понедельник до +31 °С. Ночью воздух будет охлаждаться до +17...+18 °С.

Температура воды в Черном море возле Одессы +22 °С, в Азовском море возле Бердянска +28 °С.

В центральной части Украины с 13 по 16 августа температура воздуха увеличится с +26 °С до +30 °С, атмосферное давление повысится, осадков не ожидается.

На западе в пятницу, 13 августа, днем ожидаются сдержанные +23...+24 °С. В выходные и понедельник +27...+28 °С, без осадков. Ночь на пятницу будет холодной — +11 °С, в высокогорье +9 °С, но затем ночи потеплеют до +17...+19 °С, в высокогорье до +13 °С. С пятницы по понедельник будет облачно с прояснениями.

На севере страны в пятницу и выходные типичная для августа температура воздуха — +25...+28 °С. В понедельник — до +30 °С. Пик жары на следующей неделе прогнозируется во вторник, 17 августа, до +34 °С. Есть небольшая вероятность дождей в воскресенье.

В Киеве с пятницы по понедельник +26...+29 °С. На Маковея, 14 августа, будет ясно, слабый северо-западный ветер.