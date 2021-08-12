В столице Австралии ввели локдаун из-за первого с начала года случая COVID-19

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УНИАН / Ратынский Вячеслав

Столица Австралии Канберра вводит семидневные ограничения после первого за год заражения коронавирусом, которое стало причиной еще трех случаев.

В городе закроются почти все учреждения, продолжат работу только службы жизнеобеспечения. Госучреждения, школы и вузы будут работать дистанционно, пишет ВВС.

Запрещено ходить в гости компаниями более двух человек. Также взрослое население обязали носить на улице маски.

Во время действия ограничений горожане смогут покидать свои дома только для похода в магазин за товарами первой необходимости, по работе и учебе, чтобы посетить врача, а также чтобы вакцинироваться против COVID-19.

«Мы знаем о девяти контактах от первого за год заразившегося», — сказал главный санврач региона Керрин Коулман. Она добавила, что тесты на COVID-19 троих из них оказались положительными, тесты остальных шести человек пока показывают отрицательный результат.

«Мы не знаем источник инфекции, но обширное расследование ведется уже несколько часов», — заявил глава столичной территории Эндрю Барр.

Власти Канберры подозревают, что первый случай заражения за долгие месяцы в столице связан со вспышкой штамма «Дельта» в Сиднее.

C начала пандемии в Австралии зарегистрировали более 37 тысяч заразившихся коронавирусом, 947 человек — умерли.