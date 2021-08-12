Киевский мост Патона расширят и обустроят велосипедными дорожками

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Wikipedia / Роман Наумов

Киевский мост имени Патона ждут масштабные восстановительные работы, по итогам которых он расширится и будет иметь велосипедные дорожки в оба направления.

Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.

Запланирован ремонт проезжой части и тратуаров, конструкций пролетных строений, опор, лестниц, сообщений с мостом, смотровых проходов, сети дождевой канализации, навигации в судоходных пролетах, а также установление барьерного ограждения и реставрация колонн на левом берегу.

В рамках проведения реставрационных работ мост расширят до 8 полос движения (сейчас 7), а между двумя направлениями установят барьерное ограждение. Также будут установлены информационно-измерительные системы контроля состояния моста, в том числе, система вычисления веса транспорта во время движения. Кроме этого в проекте предусмотрено расширение тротуаров верховой части моста для обустройства променадной части.

Во время реставрации полного перекрытия движения не планируется.

В КГГА отметили, что «Киевавтодор» уже дважды проводил процедуру закупок по разработке проектно-сметной документации, но из-за отклонения результатов тендеров Антимонопольным комитетом процесс затягивается. Коммунальная корпорация уже подготовила техническое задание и подала его на согласование профильным департаментам. После получения согласования будет объявлена ​​новая официальная процедура закупок.

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