Исследование: Поколение Z быстрее и чаще страдает от мошенничества, чем другие возрастные группы

Новости

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В США более 23 тысяч человек в возрасте до 21 лет стали жертвами мошенничества за 2020 год. Этот показатель вырос на 156% по сравнению с 2017 годом (примерно 9 тысяч пострадавших). Общая сумма убытков от мошенничества среди подростков превысила $70 миллионов.

Соответствующее исследование опубликовала онлайн-служба для идентификации людей Social Catfish. Выводы делали на основе анализа данных из Центра подачи жалоб на интернет-мошенничество, ФБР и других ведомств.

Всего в 2020 году американцы потеряли $4,2 миллиарда из-за онлайн-афер.

Кроме того, люди в возрасте от 18 до 29 лет чаще становились жертвами кражи личных данных, чем люди в возрасте от 45 лет и старше.

Казалось бы, если молодежь более активна в интернете, то у нее больше знаний о возможных аферах. Однако исследователи объясняют, что представители поколения Z имеют много аккаунтов в различных соцсетях, что и делает их уязвимыми к утечке данных.

«Они просто могут не знать, как защитить свою информацию. Поколение Z формировалось рядом с технологиями, поэтому дети доверяют соцсетям больше, чем те, кто начал пользоваться интернетом во взрослом возрасте», — говорит Ализа Вигдерман, старший редактор Security.org.

В исследовании говорится, что во время пандемии коронавируса люди начали активнее социализироваться через соцсети и все больше пользоваться сайтами и приложениями для знакомства. Этим и воспользовались мошенники, которые создавали ряд аккаунтов для общения с подростками.

В то же время компании Facebook, Google Hangouts, Instagram и WhatsApp не смогли вовремя отреагировать на такую концентрацию мошенничества. Когда людей обманывали, они теряли свои сбережения и после этого часто cовершали самоубийство.