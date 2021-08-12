В США рекомендовали вакцинировать от коронавируса беременных и кормящих женщин

Новости

Andras Czipa / Flickr

Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) заявил, что исследования не выявили никаких рисков использования вакцин от коронавируса для беременных. Таким образом, им порекомендовали три вакцины, одобренные для экстренного применения: Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Об этом говорится в заявлении Центра от 11 августа, а детали сообщает Deutsche Welle.

Это касается как беременных, так и тех, кто планирует завести ребенка или уже родил и кормит грудью. Анализ текущих данных выявил, что не наблюдается повышенного риска выкидыша среди почти 2 500 беременных женщин, получивших вакцины Pfizer или Moderna до 20 недели беременности.

До этого в CDC не предоставляли четких рекомендаций по вакцинации беременных. Однако теперь позиция центра заключается в однозначной рекомендации в пользу прививок против коронавируса для всех людей старше 12 лет, в том числе и беременных.