В США рекомендовали вакцинировать от коронавируса беременных и кормящих женщин
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Andras Czipa / Flickr
Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) заявил, что исследования не выявили никаких рисков использования вакцин от коронавируса для беременных. Таким образом, им порекомендовали три вакцины, одобренные для экстренного применения: Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.
Об этом говорится в заявлении Центра от 11 августа, а детали сообщает Deutsche Welle.
Это касается как беременных, так и тех, кто планирует завести ребенка или уже родил и кормит грудью. Анализ текущих данных выявил, что не наблюдается повышенного риска выкидыша среди почти 2 500 беременных женщин, получивших вакцины Pfizer или Moderna до 20 недели беременности.
До этого в CDC не предоставляли четких рекомендаций по вакцинации беременных. Однако теперь позиция центра заключается в однозначной рекомендации в пользу прививок против коронавируса для всех людей старше 12 лет, в том числе и беременных.
- Министерство здравоохранения Украины призвало беременных прививаться от коронавируса, настаивая на безопасности вакцин. Исключение — препарат CoronaVac, поскольку это «живая» вакцина, то есть содержит ослабленные микроорганизмы. Вакцины же Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson сделаны на основе мРНК — молекулы, которая помогает клеткам производить специфические для заболевания антитела. В Минздраве отмечают, что COVID-19 опасен для беременных, поскольку может приводить к преждевременным родам или прерыванию беременности.