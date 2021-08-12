Границы Новой Зеландии останутся закрытыми как минимум до конца года

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что границы страны останутся закрытыми как минимум до конца года. Она считает это лучшим способом уберечь страну от вспышки коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

Ардерн подчеркнула, что приоритетом является вакцинация населения до конца 2021 года. Кроме того, Новая Зеландия с начала следующего года перейдет на новую индивидуальную модель поездок, которая будет основана на оценке рисков.

«Мы просто еще не в состоянии полностью восстановить свою деятельность», — заявила Ардерн в речи на форуме о воссоединении новозеландцев с миром.

Она добавила, что когда страна откроется в следующем году, вакцинированные путешественники из стран с низким уровнем риска смогут посещать ее без карантина. При этом туристам из стран с высоким уровнем риска придется отсидеть на карантине 14 дней.