На Камчатке разбился вертолет. На борту было 16 человек

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В России на полуострове Камчатка упал вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту — 13 пассажиров и три члена экипажа. Восемь человек выжили, еще восемь, вероятно, погибли. По предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ двигателя или ошибка пилота.

Об этом сообщает «Русская служба ВВС».

Авария Ми-8 компании «Витязь-Аэро» произошла в районе Курильского озера в Кроноцком заповеднике.

В службе транспортного надзора РФ сообщили, что авария могла произойти из-за технической неисправности, а также густого тумана, из-за чего экипаж мог допустить ошибку. Вероятно, экипаж пытался совершить посадку в условиях нулевой видимости и упал в озеро.

Авария произошла в 09:50 по местному времени (00:50 по Киеву). Очевидцы трагедии заявили, что вертолет начал тонуть носом вниз, а от удара об воду открылись задние створки воздушного судна. Некоторым пассажирам удалось выплыть с глубины 8—9 метров.

Спасенных людей доставили в медучреждение города Петропавловск-Камчатский. По сообщениям местных властей, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Поиски остальных людей еще продолжаются, но в органах здравоохранения региона уже заявили, что пропавшие, вероятно, погибли.