На Сицилии зафиксировали жару в 48,8 градуса. Вероятно, это самая высокая температура в Европе за всю историю наблюдений

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На итальянском острове Сицилия зафиксировали температуру почти +49 °C. Это может стать температурным рекордом для Европы.

Об этом пишет BBC.

Региональные власти заявили о том, что 11 августа днем в провинции Сиракуза зафиксировали температуру в +48.8 °C. Для подтверждения рекорда этот показатель должна подтвердить Всемирная метеорологическая организация.

«Если данные будут подтверждены, после соответствующего анализа они могут стать самым высоким значением, зафиксированным на европейском континенте», — сказал метеоролог Мануэль Маццолени.

Предыдущий рекорд составил +48 °C, его зафиксировали в столице Греции Афинах в 1977 году. Причиной таких аномальных температур сейчас в Европе является антициклон «Люцифер», который несет горячий воздух из Африки.