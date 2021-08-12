В Украине зафиксировали более 1 200 новых случаев заражения коронавирусом
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В Украине за минувшие сутки, 11 августа, выявили 1 247 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 77 детей и 41 медик.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
588 человек попали в больницу из-за болезни, а 24 — умерли от осложнений. В то же время 1 039 человек выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.
Также за минувшие сутки сделали более 162 тысяч прививок от коронавируса. 103 тысячи человек получили первую дозу вакцины, а 58 тысяч — вторую. Всего в Украине уже сделали более 7 миллионов прививок.
- Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Прививки делают препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Moderna.
- Минздрав открыл в Украине более 300 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и графиком работы.