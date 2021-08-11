В центре Киева владелец сети магазинов напал на инспектора по парковке. Кличко призвал полицию оперативно расследовать инцидент

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В центре Киева, на бульваре Леси Украинки, произошло столкновение между владельцем сети магазинов оружия «Ибис» и инспектором по парковке.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

«Конфликт произошел после того, как инспектор по парковке обнаружил, что антипарковочные столбики с обеих сторон пешеходной зоны возле магазина оборудованы замками и вынимаются из асфальта. Он вызвал специалистов ДЭУ, которые начали замену поврежденных столбиков. В это время из «Ибиса» выбежал владелец сети и набросился на инспектора», — написал глава Киева.

По словам Кличко, владелец «Ибиса» применил к инспектору газовый баллончик, также к нему присоединились охранники магазина. В связи с этим инспектор был вынужден использовать газовый баллончик в ответ.

«Уже неоднократно город получает жалобы на руководство сети магазинов оружия, которое, пренебрегая правилами, запускает некоторые автомобили на пешеходную зону, вынимая антипарковочные столбики. Именно поэтому, в частности, на тротуарах на бульваре Леси Украинки дежурят инспекторы по парковке. Правила в городе — одинаковые для всех», — добавил Кличко.

Отдельно мэр столицы подчеркнул, что ожидает оперативного расследования полицией инцидента с нападением на инспектора по парковке при исполнении им своих служебных обязанностей.