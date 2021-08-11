Брат главы ОП Ермака выиграл суд у депутата Лероса о защите чести

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УНИАН

Киевский апелляционный суд удовлетворил иск брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса к нардепу Гео Леросу о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на суд.

Суд отменил решение Печерского райсуда Киева от 31 мая и признал обвинения Лероса в адрес Дениса Ермака недостоверной информацией, которая порочит деловую репутацию. Речь о «видео доказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве».

Суд обязал Лерос опровергнуть распространенную им информацию, разместив в Fаcebook следующее сообщение: «Распространенная мной информации о том, что Денис Ермак на заказ или по другим причинам выполняет коррупционные деяния в отношении «продажи» государственных должностей является недостоверной и не соответствующей действительности».