«Обещает врезать до +37 °С». Синоптик спрогнозировала возвращение жары в Украину

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Pawel Janiak / Unsplash

В начале следующей недели в Украину снова вернется жара.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

«Первая половина следующей недели обещает врезать до +35...+37 °С», — написала она.

По прогнозу синоптика, в четверг, 12 августа, в Украине ожидается +25...+29 °С, +30 °С и выше может быть только в восточных областях и на юге. В то же время северо-западный ветер может быть порывистым, порой сильным.

Также Диденко отметила, что в ближайшие сутки антициклон Elfi будет определять сухую солнечную погоду в большинстве областей Украины, однако грозы и дожди возможны на востоке Украины, Запорожье и в Крыму.

В Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение на 12 августа в юго-восточной части Украины из-за гроз и шквалов 15—20 м/c (I уровень опасности).