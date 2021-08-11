В Германии вводят обязательное тестирование для невакцинированных. Без тестов они не смогут попасть в общественные заведения
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Sean Gallup / Staff
Правительство Германии вводит обязательное тестирование на коронавирус для невакцинированных людей. Только после теста они смогут посещать мероприятия в закрытых помещениях.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Новые правила заработают с 23 августа. Ограничения не коснутся тех, кто завершил вакцинацию или переболел коронавирусом в последние шесть месяцев.
Все вакцинированные жители Германии для того, чтобы посещать различные мероприятия в закрытых помещениях, будут вынуждены предоставлять или быстрый тест на антиген, или отрицательный ПЦР-тест. Это правило не коснется детей до 6 лет, а также учащихся во время обучения в школе.
Невакцинированным придется сдавать тесты, чтобы попасть в парикмахерскую, салон красоты, фитнес-студию, гостиницу, кафе, ресторан, кинотеатр, больницу и тому подобное. По последним данным, в Германии полностью завершили процесс вакцинации более 55% граждан.
В то же время федеральные земли имеют право остановить полностью или частично эти правила, если в регионе будет низкий уровень заболеваемости коронавирусом.
Также с 11 октября экспресс-тесты на антиген, которые для немцев были бесплатными, станут платными. Таким образом правительство хочет побудить население вакцинироваться. Для тех, кто не может получить вакцину по медицинским причинам, тесты останутся бесплатными.
- Немецкие земли вернут федеральному правительству по меньшей мере 2,3 миллиона доз вакцин от коронавируса из-за недостаточного спроса на прививки среди населения.
- В Германии детям от 12 лет и подросткам будут предлагать вакцинироваться от коронавируса препаратами компаний Moderna и Biontech-Pfizer.