В Германии вводят обязательное тестирование для невакцинированных. Без тестов они не смогут попасть в общественные заведения

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Sean Gallup / Staff

Правительство Германии вводит обязательное тестирование на коронавирус для невакцинированных людей. Только после теста они смогут посещать мероприятия в закрытых помещениях.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Новые правила заработают с 23 августа. Ограничения не коснутся тех, кто завершил вакцинацию или переболел коронавирусом в последние шесть месяцев.

Все вакцинированные жители Германии для того, чтобы посещать различные мероприятия в закрытых помещениях, будут вынуждены предоставлять или быстрый тест на антиген, или отрицательный ПЦР-тест. Это правило не коснется детей до 6 лет, а также учащихся во время обучения в школе.

Невакцинированным придется сдавать тесты, чтобы попасть в парикмахерскую, салон красоты, фитнес-студию, гостиницу, кафе, ресторан, кинотеатр, больницу и тому подобное. По последним данным, в Германии полностью завершили процесс вакцинации более 55% граждан.

В то же время федеральные земли имеют право остановить полностью или частично эти правила, если в регионе будет низкий уровень заболеваемости коронавирусом.

Также с 11 октября экспресс-тесты на антиген, которые для немцев были бесплатными, станут платными. Таким образом правительство хочет побудить население вакцинироваться. Для тех, кто не может получить вакцину по медицинским причинам, тесты останутся бесплатными.