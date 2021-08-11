Facebook удалила сотни аккаунтов из России, распространявшие ложь о вакцинах от коронавируса
- Автор:
- София Телишевская
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В июле соцсеть Facebook удалила две сети аккаунтов, которые управлялись из России и Мьянмы. Страницы, связанные с Мьянмой, касались хунты, захватившей власть в стране.
Об этом говорится в блоге Facebook.
Пропаганда, распространяемая этими аккаунтами, также касалась дезинформации о прививках. 65 учетных страниц и 243 страницы Instagram имели связь с маркетинговой компанией Fazze, зарегистрированной в Великобритании. Однако действовали они в России.
Аккаунты были таргетированы на аудиторию Индии, Латинской Америки и США.
Информационная кампания аккаунтов имела две волны с перерывом в пять месяцев. Сначала в ноябре и декабре распространялись комментарии и мемы, которые утверждали, что вакцина от коронавируса AstraZeneca превращает людей в шимпанзе. Аргументировали это тем, что препарат создан на основе аденовируса этого животного.
Через пять месяцев аккаунты начали ставить под вопрос безопасность вакцины Pfizer. Обе информационные волны совпали с обсуждением правительствами ряда стран разрешения на экстренное применение этих препаратов.
К распространению дезинформации привлекали не только обычные аккаунты, но и инфлюенсеров.
«Это продолжает тенденцию, отмеченную в нашем недавнем отчете об угрозах: операции влияния все чаще ориентируются на настоящие влиятельные голоса, чтобы донести свои сообщения», — говорится в отчете.
- В июля 2021 года президент США Джо Байден резко раскритиковал социальную сеть Facebook за то, что она, по его мнению, прилагает недостаточно усилий для борьбы с дезинформацией о вакцинах против коронавируса. Однако в Facebook опровергли высказывания Джо Байдена и отметили, что популярность вакцины среди пользователей соцсети в США наоборот возросла.