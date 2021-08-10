В Германии тесты на коронавирус с октября станут платными — жителей хотят стимулировать вакцинироваться

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Экспресс-тесты на коронавирус в Германии начиная с 11 октября больше не будут бесплатными.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

При этом бесплатные экспресс-тесты будут предоставляться только людям, которые не могут быть вакцинированы и для которых нет общих рекомендаций по вакцинации — в частности, беременным женщинам и детям до 18 лет. О таких мера во вторник договорились канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель с целью привлечь как можно больше жителей к вакцинации против коронавируса.

С начала марта правительство Германии взяло на себя расходы на проведение как минимум одного экспресс-теста в неделю для всех граждан.