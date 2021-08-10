Губернатор штата Нью-Йорк Куомо уходит в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Shinya Suzuki / Flickr
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которого прокуратура по итогам пяти месяцев расследования обвинила в сексуальных домогательствах в отношении десятка женщин, подал в отставку.
Об этом он заявил в своем обращении.
Говоря об обвинениях, Куомо заявил, что часть из них сфабрикованы. Он категорически отрицает, что прикасался к кому-либо ненадлежащим образом, но признал, что заставил некоторых помощников чувствовать себя неловко из-за комментариев, которые, по его словам, были шутливыми. Он извинился, добавив, что часть его действий вызвали недопонимание, связанное с «поколениями или культурными различиями».
Куомо также заявил, что публично отстаивал движение #MeToo и защищал права женщин, подписывая законы о защите от сексуальных домогательств, которые продлевали срок давности в случаях изнасилования.
Он отметил, что доклад прокуратуры содержит множество неточностей, особенно «в том, что касается наиболее тяжелых обвинений», но считает, что сейчас должен отойти от дел.
Решение Куомо вступит в силу через две недели. Потом его заменит замгубернатора Кэти Хокул.
- В начале августа генеральный прокурор Нью-Йорка обнародовал результаты расследования, согласно которому Куомо сексуально домогался по меньшей мере 11 женщин. Некоторые из женщин утверждали, что он их лапал и склонял к сексу.
- Ряд сенаторов и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки раскритиковали Куомо, а президент Байден потребовал его отставки.