В Гвинее от лихорадки Марбург умер человек. Вирус крайне заразен и схож с Эболой

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BSIP / Contributor

В Гвинее зафиксировали первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, который стал и летальным.

Об этом пишут CNN и ВВС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения и правительство Гвинеи.

Вирус выявили 25 июля у мужчины, личность которого не раскрывается, а 2 августа он умер. Он жил в деревне возле города Гукеду, который находится рядом с границами Либерии и Сьерра-Леоне. Его лечили от малярии и проверяли на вирус Эбола, но тест дал отрицательный результат. Марбург подтвердился уже после смерти мужчину — вирус нашли в образцах ткани.

Геморрагическая лихорадка Марбург крайне заразна и по своим свойствам похожа на вирус лихорадки Эбола. Марбург вызывает лихорадку, слабость, внутреннее и внешнее кровотечение, отказ органов и смерть. Вакцин или лекарств против Марбурга нет. Единственный метод — лечение конкретных симптомов, что может повысить шансы на выживание. Уровень смертности от этого вируса от 24% до 88%.

Впервые вирус Марбург обнаружили в одноименном германском городе в 1967 году. Источником заражения стали ввезенные для опытов из Африки зеленые мартышки, которые привели к 31 случаю заболевания и семи смертям.

Основными переносчиками инфекции считаются летучие мыши. Уже зараженные животные передают вирус человеку, а тот всем людям, с которыми контактировал. От человека к человеку вирус передается воздушно-капельным путем, через выделения организма и физический контакт с больным или поверхностями, к которым он прикасался.

Вирус в разные годы фиксировался в Судане, Кении, Анголе, Уганде, ЮАР и ДР Конго, но Западной Африке — впервые.

Власти Гвинеи приступили к поиску возможных «контактов» умершего и направили в город группу медиков. В Гвинее уже находятся 10 эпидемиологов ВОЗ.

В Гукеду их ждет много работы, поскольку риски распространения Марбурга очень велики - каждое воскресенье в городе проводится большой базар и «контакты» умершего могли его посещать.