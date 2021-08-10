В Государственной продовольственно-зерновой корпорации выявили злоупотребления на сотни миллионов гривен

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Руководство Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины разоблачили в масштабных злоупотреблениях на сотни миллионов гривен.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Как выяснили правоохранители, чиновники корпорации закупали зерновые за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, через фиктивные предприятия. После чего экспортировали товар на подконтрольные компании-нерезиденты, занижая стоимость и не совершая предоплату товара.

По данным следователей, только в январе-мае 2021 года дельцы заключили около 10 убыточных внешнеэкономических контрактов на экспорт зерна.

Также известно о фактах злоупотребления чиновников корпорации при заключении договоров о страховании имущества — тариф по оформленному документу был в 3—5 раз выше рыночной стоимости таких услуг.

Сейчас в помещениях ОАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», в офисах предприятий и по месту жительства фигурантов (на территории нескольких областей) проводят санкционированные обыски. Правоохранители уже изъяли документы и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов. Устанавливается точная сумма убытков.

Открыто уголовное производство по ч.ч. 2, 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.