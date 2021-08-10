В китайской провинции эвакуировали 150 тысяч местных жителей, чтобы они не столкнулись с мигрирующими слонами

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В Китае власти провинции Юньнань эвакуировали более 150 тысяч местных жителей, чтобы избежать их столкновения с 14 мигрирующими дикими азиатскими слонами.

Об этом сообщает китайское государственное правительственное агентство новостей Синьхуа.

Стадо из 14 диких азиатских слонов приближается к традиционному месту их проживания после длительного отсутствия, которое длилось почти полтора года. Примерно в 20:00 в воскресенье, 8 августа, стадо слонов пересекло реку Юаньцзян и продолжает двигаться в южном направлении.

Чтобы вернуть стадо слонов в их родную среду, привлекли более 25 тысяч полицейских и работников, а также транспорт и дроны. Во время миграции слонам дали около 180 тонн корма. Сейчас животные находятся в хорошем состоянии.

Прошло около 17 месяцев с тех пор, как стадо диких азиатских слонов покинуло свою первоначальною среду обитания в заповеднике провинции Юньнань.

Дикие азиатские слоны, которые являются одним из уникальных видов в тропических лесах, находятся под государственной охраной первой категории Китае. Благодаря активным усилиям по защите окружающей среды и дикой природы число популяции этого вида животных в стране выросло до 300 особей. В Китае они в основном живут на территории провинции Юньнань.