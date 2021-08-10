Госспецсвязи изучает возможности внедрения 5G в Украине
- Автор:
- София Телишевская
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Mario Caruso / Unsplash
Госспецсвязи изучает возможность совместного использования частот для внедрения 5G в Украине.
Об этом сообщается на правительственном портале.
«Введение 5G в Украине позволит разгрузить существующий частотный ресурс и избежать проблем со связью», — отметили в Госспецсвязи.
Там подчеркнули, что 5G нужен для развития «интернета вещей», который позволяет внедрять в городах технологии Smart City. Они могут широко использоваться в медицине, безопасности дорожного движения и тому подобном.
Результаты этого исследования позволят развернуть 5G-сети в диапазоне 700 МГц.
Напомним, что Кабмин перенес сроки запуска 5G в Украине на июль 2022 года. Первые аукционы на частоты могут провести в мае.