Синоптики предупредили об усилении антициклона Elfi — ожидают «определенную свежесть от легкого ветерка»

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Ingo Jakubke / Pixabay

Украинский гидрометцентр ожидает 11 августа сохранения теплой, однако несколько ветреной погоды.

Об этом сообщается на странице Укргидрометцентра.

По их данным, с запада начинает усиливаться антициклон по имени Elfi. Это означает, что на территории Украины сохранится солнечная погода, «но определенной свежести добавит легкий ветерок с севера и северо-запада».

В течение среды на территорию Украины с юго-востока будет влиять поле пониженного давления с облаками и кратковременными дождями, а температурные показатели будут оставаться довольно высокими.

В юго-восточной части страны ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков, только днем в западных, Сумской и Харьковской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.

Температура ночью +13... +18 °C, днем +24... +29 °C; на юге и востоке страны ночью +17... +22 °C, днем +28... +33 °C.