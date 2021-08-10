Синоптики предупредили об усилении антициклона Elfi — ожидают «определенную свежесть от легкого ветерка»
- Автор:
- Олег Панфилович
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Ingo Jakubke / Pixabay
Украинский гидрометцентр ожидает 11 августа сохранения теплой, однако несколько ветреной погоды.
Об этом сообщается на странице Укргидрометцентра.
По их данным, с запада начинает усиливаться антициклон по имени Elfi. Это означает, что на территории Украины сохранится солнечная погода, «но определенной свежести добавит легкий ветерок с севера и северо-запада».
В течение среды на территорию Украины с юго-востока будет влиять поле пониженного давления с облаками и кратковременными дождями, а температурные показатели будут оставаться довольно высокими.
В юго-восточной части страны ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков, только днем в западных, Сумской и Харьковской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.
Температура ночью +13... +18 °C, днем +24... +29 °C; на юге и востоке страны ночью +17... +22 °C, днем +28... +33 °C.
- Накануне синоптики сообщали, что в большинстве областей Украины на текущей неделе будет солнечная погода с умеренной летней температурой. Однако кое-где пройдут грозы с дождями.
- 5 августа в Украине пришел циклон Henri с Адриатического моря, который принес интенсивные дожди в западных областях.