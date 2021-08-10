В Литве устроили протест против обязательной вакцинации и COVID-паспортов. Люди требуют отставки правительства
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Delfi
В Литве под зданием парламента в Вильнюсе собрались на акцию протеста несколько тысяч человек. Они требуют отменить COVID-паспорта и обязательную вакцинацию.
Об этом пишет Delfi.
По данным полиции, на акцию собрались около 4 500 человек, хотя заявленное количество было около тысячи.
«По подсчетам полиции, собралось 4 500 — 5 000 человек. Пока что никаких инцидентов не было зафиксировано. Кажется, кому-то стало плохо, вызвали скорую», — рассказали правоохранители.
Большинство людей негативно относятся к вакцинации и требуют отменить ее обязательность для работников некоторых отраслей. Также они призывают правительство подать в отставку.
«Моя мама должна была прививаться, поскольку работает в медотрасли, тетя тоже. Установили, что вакцина помогла раку. Дочь не сможет ходить в университет, так как непривитая, второй курс. Надо делать прививки, а выяснили, сможет ли она после этого рожать?» — рассказала одна из участниц протеста.
Среди требований протестующих также отменить постановления правительства о режиме чрезвычайной ситуации, об обязательном тестировании и о введении новых ограничений для невакцинированных.
- Во Франции с 9 августа ввели новые карантинные правила. В общественные заведения людей будут пускать исключительно по COVID-паспортам, где будет информация или о вакцинации или об отрицательном результате теста на коронавирус.
- В США в городе Нью-Йорк с 13 августа в коммерческие помещения (рестораны, спортзалы, кинотеатры) можно будет попасть только предоставив справку о вакцинации.