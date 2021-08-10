В Литве устроили протест против обязательной вакцинации и COVID-паспортов. Люди требуют отставки правительства

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Delfi

В Литве под зданием парламента в Вильнюсе собрались на акцию протеста несколько тысяч человек. Они требуют отменить COVID-паспорта и обязательную вакцинацию.

Об этом пишет Delfi.

По данным полиции, на акцию собрались около 4 500 человек, хотя заявленное количество было около тысячи.

«По подсчетам полиции, собралось 4 500 — 5 000 человек. Пока что никаких инцидентов не было зафиксировано. Кажется, кому-то стало плохо, вызвали скорую», — рассказали правоохранители.

Большинство людей негативно относятся к вакцинации и требуют отменить ее обязательность для работников некоторых отраслей. Также они призывают правительство подать в отставку.

«Моя мама должна была прививаться, поскольку работает в медотрасли, тетя тоже. Установили, что вакцина помогла раку. Дочь не сможет ходить в университет, так как непривитая, второй курс. Надо делать прививки, а выяснили, сможет ли она после этого рожать?» — рассказала одна из участниц протеста.

Среди требований протестующих также отменить постановления правительства о режиме чрезвычайной ситуации, об обязательном тестировании и о введении новых ограничений для невакцинированных.