СБУ ликвидировала агентурную сеть боевиков «ЛНР», которая планировала теракты

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Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации части агентурной сети псевдоспецслужбы террористической «ЛНР», которая готовила на подконтрольной Украине территории ряд терактов, в том числе подрыв сотрудника СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ сорвала подготовку к убийству своего сотрудника, которого планировали взорвать, и вышла на вербовщика — 27-летнего жителя Северодонецка Ярослава М., который вербовал украинцев в прифронтовой территории. Мужчина стал работать на «спецслужбы ЛНР» в 2018 году, а уже через год получил паспорт гражданина России.

Как отмечает СБУ, он действовал из Луганска по заданию кураторов из России. Свою сеть Ярослава М. формировал преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ, используя шантаж и психологическое давление. Таким образом он завербовал бывшего сотрудника СБУ по имени Роман Г., которого уволили в 2018 году за пьянство.

Роман Г. по заданию нанял исполнителей теракта, которые заминировали автомобиль действующего сотрудника СБУ, но мину обнаружили и обезвредили после того, как автомобиль заехал на территорию Управления СБУ в Северодонецке.

Спецслужба уже выкрыла часть агентов сети и устанавливает других возможных агентов «МГБ ЛНР».