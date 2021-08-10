Суд отправил в тюрьму на 6 лет украинского военного, который передавал информацию боевику «ДНР»

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Артемовский городской районный суд Донецкой области приговорил к 6 годам лишения свободы военнослужащего Вооруженных сил Украины за передачу боевику «ДНР» разведывательной информации.

Об этом 10 августа сообщил Офис генерального прокурора.

Прокуроры в суде доказали, что военнослужащий с помощью одного из мессенджеров передавал боевику «ДНР» информацию о структуре, численности личного состава, вооружении, местах дислокации, задачах, проведении учений с участием международных партнеров, передвижении и морально-психологическом состоянии отдельных подразделений Вооруженных сил Украины на территории проведения Операции объединенных сил.

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Также в суде доказали, что военнослужащий приобрел, носил и хранил дома огнестрельное оружие и боеприпасы без соответствующего разрешения.

Боевик «ДНР» выполнял задачи по сбору разведывательной информации от «министерства государственной безопасности ДНР».