Суд отправил в тюрьму на 6 лет украинского военного, который передавал информацию боевику «ДНР»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Facebook / Операція об'єднаних сил
Артемовский городской районный суд Донецкой области приговорил к 6 годам лишения свободы военнослужащего Вооруженных сил Украины за передачу боевику «ДНР» разведывательной информации.
Об этом 10 августа сообщил Офис генерального прокурора.
Прокуроры в суде доказали, что военнослужащий с помощью одного из мессенджеров передавал боевику «ДНР» информацию о структуре, численности личного состава, вооружении, местах дислокации, задачах, проведении учений с участием международных партнеров, передвижении и морально-психологическом состоянии отдельных подразделений Вооруженных сил Украины на территории проведения Операции объединенных сил.
Также в суде доказали, что военнослужащий приобрел, носил и хранил дома огнестрельное оружие и боеприпасы без соответствующего разрешения.
Боевик «ДНР» выполнял задачи по сбору разведывательной информации от «министерства государственной безопасности ДНР».
- Более года назад, 27 июля 2020 года, на Донбассе началось очередное перемирие. За это время погибли 45 украинских военных, 163 были ранены. Кроме этого, боевики 1 995 раз обстреливали Вооруженные силы Украины. Украинская делегация в ТКГ отмечает, что это почти втрое меньше обстрелов по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020 года: тогда было 88 погибших, 494 раненых и 4 257 обстрелов.