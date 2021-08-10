Одна из жертв сексуального насилия финансиста Эпштейна подала иск против сына королевы Елизаветы

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Американка Вирджиния Джуффре, которая была одной из жертв сексуального насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна, подала иск против сына королевы Елизаветы принца Эндрю.

Об этом пишет BBC.

Джуффре ранее уже заявляла, что в 17-летнем возрасте на одной из вечеринок Эпштейна у нее был секс с принцем Эндрю. Теперь же она подала иск, в котором утверждает, что сталкивалась с сексуальным насилием со стороны принца в Лондоне и Нью-Йорке.

«Я требую от принца Эндрю ответить за то, что он сделал со мной. Влиятельные и богатые люди не освобождаются от ответственности за свои поступки», — подчеркнула она.

Сам принц Эндрю длительное время отрицает все обвинения в сексуальном насилии. Он также отмечает, что сожалеет из-за знакомства с Эпштейном.

Что известно об Эпштейне?

Джеффри Эпштейна впервые арестовали в 2008 году. Он был осужден за секс с несовершеннолетними и организацию проституции. После 13 месяцев в тюрьме финансист заключил соглашение с прокуратурой и вышел на свободу. В 2019 году ему предъявили новые обвинения — в торговле людьми.

В начале июля 2019 года стало известно, что ФБР обнаружило в записной книге Эпштейна тысячи имен известных людей, политиков, кинозвезд и бизнесменов. В частности, там были имена бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, лидера группы The Rolling Stones Мика Джаггера, миллиардера Ричарда Брэнсона, барона и политика Лейбористской партии Питера Мандельсона, герцогини Йоркской Сары Фергюсон и других известных людей Соединенного Королевства. Это запустило ряд обвинений и подозрений в адрес известных личностей в том, что они могли пользоваться услугами Эпштейна.

Миллиардера задержали 7 июля, а уже 10 августа 2019 года Эпштейн совершил самоубийство в тюрьме. Его тело нашли в камере, где он отбывал наказание.

В июле 2020 года в США задержали Гислейн Максвелл — помощницу покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Ее тоже обвиняли в торговле людьми.