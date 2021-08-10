На Тауэрском мосту в Лондоне возобновили движение транспорта — он не работал 12 часов

Новости

Известный Тауэрский мост в Лондоне заработал после технической неполадки — накануне сооружение застряло в поднятом положении.

Об этом сообщает ВВС.

В понедельник, 9 августа, мост развели, чтобы пропустить корабль, но сооружение застряло в поднятом положении почти на 12 часов.

После этого полиция заявила, что мост закрыли из-за «технической неисправности». На обоих берегах Темзы в столице Великобритании образовались пробки.

Движение по мосту открыли только в 01:45 по британскому летнему времени.

Представитель корпорации «Сити», которой принадлежит мост, сказал, что расследование неисправности продолжается, причина поломки пока неизвестна.