На Тауэрском мосту в Лондоне возобновили движение транспорта — он не работал 12 часов
- Автор:
- София Телишевская
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Известный Тауэрский мост в Лондоне заработал после технической неполадки — накануне сооружение застряло в поднятом положении.
Об этом сообщает ВВС.
В понедельник, 9 августа, мост развели, чтобы пропустить корабль, но сооружение застряло в поднятом положении почти на 12 часов.
После этого полиция заявила, что мост закрыли из-за «технической неисправности». На обоих берегах Темзы в столице Великобритании образовались пробки.
Движение по мосту открыли только в 01:45 по британскому летнему времени.
Представитель корпорации «Сити», которой принадлежит мост, сказал, что расследование неисправности продолжается, причина поломки пока неизвестна.
- Тауэрский мост строили в течение восьми лет и запустили в июня 1894 года, в этом году ему исполнилось 127 лет. Тауэрский мост — одна из самых известных достопримечательностей Лондона. Его поднимают примерно 800 раз в год.
- Механизм моста выходит из строя уже не впервые. Так, в 2006 году после четырех остановок Тауэрский мост отремонтировали, после этого сбои происходили реже. Последний раз авария произошла в августе 2020 года, тогда мост остановился больше чем на час.