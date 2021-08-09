Минздрав попросит Кабмин продлить адаптивный карантин еще на два месяца

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Министерство здравоохранения предложит Кабинету министров продлить адаптивный карантин в стране еще на два месяца.

Об этом сообщает Укринформ.

«Сегодня в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. Сейчас он до конца лета, но предварительно, с учетом той эпидситуации, которую видим сегодня в европейском регионе. В Украине также надо будет продлить как минимум на два месяца, мы в ближайшее время будем инициировать это перед Кабинетом министров», — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что в случае, если на территории страны сохранится зеленый уровень эпидемической опасности, образовательный процесс начнется без каких-либо карантинных ограничений, только с обычными карантинными правилами для всех общественных заведений.

В случае, если та, или иная область переходить на другой уровень эпидопасности, образовательный процесс будет продолжаться, но только в случае вакцинации 80% педагогов в каждом конкретном учебном заведении.