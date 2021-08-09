Синоптики объявили штормовое предупреждение на ближайшие трое суток. Больше всего грозовые дожди зацепят юго-восток

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В большинстве областей Украины на текущей неделе будет солнечная погода с умеренной летней температурой. Однако местами пройдут грозы с дождями.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По данным синоптиков, в последующие трое суток в юго-восточной части ожидаются дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15—20 м/с (I уровень опасности).

Кроме этого, во вторник, 10 августа, на Прикарпатье и в северных областях, а в среду, 11 августа, в западных и северо-восточных областях местами прогнозируют небольшой кратковременный дождь и грозу.

Температура ночью +13...+19 °С, на юге и востоке +17...+22 °С, днем +26...+33 °С, в западных областях, а 12 августа и на севере страны +22...+28 °С.

В Киевской области 10 августа в Укргидрометцентре также прогнозируют местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +15...+19 °С, днем +28...+30 °С.