Итальянская почтовая служба перехватила письмо для Папы Римского с пулями внутри

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Catholic Church England and Wales / Flickr

В Милане правоохранители изъяли письмо с тремя пулями, которое было адресовано Папе Римскому. Об этом 9 августа сообщило агентство Associated Press.

Письмо прислали из Франции. Его перехватили почтовые служащие ночью на сортировочном пункте в пригороде Милана.

Конверт был подписан от руки: «Папа, Ватикан, площадь Святого Петра, Рим» и содержал три пули, вероятно для пистолета, и сообщение, касающееся финансовых операций в Ватикане.

Расследование продолжается, а Ватикан пока не дает комментариев.