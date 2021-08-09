В аэропорту «Борисполь» открыли центр вакцинации от коронавируса
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
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Ратинский Вячеслав / УНИАН
В Международном аэропорту «Борисполь» с 9 августа заработал центр вакцинации от коронавируса. Он располагается в терминале D.
Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.
«Прививаться вакциной CoronoVac (Sinovac) и Pfizer могут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение беженца и лица, нуждающиеся в дополнительной защите. Вакцинация бесплатная, без предварительной записи, в формате живой очереди», — отметили в аэропорту.
Сам центр будет работать ежедневно с 9 утра до 15 часов. При себе для вакцинации нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.
- Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Прививки делают препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Moderna.
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