В аэропорту «Борисполь» открыли центр вакцинации от коронавируса

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

В Международном аэропорту «Борисполь» с 9 августа заработал центр вакцинации от коронавируса. Он располагается в терминале D.

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

«Прививаться вакциной CoronoVac (Sinovac) и Pfizer могут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение беженца и лица, нуждающиеся в дополнительной защите. Вакцинация бесплатная, без предварительной записи, в формате живой очереди», — отметили в аэропорту.

Сам центр будет работать ежедневно с 9 утра до 15 часов. При себе для вакцинации нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.