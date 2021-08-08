В Турции перевернулся автобус, погибли не менее 15 пассажиров
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
На западе Турции утром в воскресенье перевернулся автобус, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек.
Об этом сообщает Hurriyet daily news.
Еще 18 пассажиров получили ранения. Сообщается, что автобус вышел из-под контроля водителя и перевернулся на шоссе, когда направлялся в Эдремит в западной провинции Балыкесир. Пострадавших доставили в больницы.
Несмотря на то, что спасатели и бригады скорой помощи были сразу направлены на место аварии, 11 человек погибли на месте. Начато следствие, которое должно установить причины аварии.
- В конце июля в Польше в селе Выгода вблизи города Радомско (Лодзинское воеводство) пьяная женщина за рулем Nissan Quashquai протаранил микроавтобус Volkswagen с украинцами. В результате столкновения погибли 2 украинца.
- Перед этим в Одесской области на трассе в направлении Киева столкнулись рейсовый автобус, который ехал из столицы Молдовы Кишинева, и зерновоз «МАН». В результате ДТП один человек погиб, еще четверо госпитализировали.