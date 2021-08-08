В Турции перевернулся автобус, погибли не менее 15 пассажиров

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На западе Турции утром в воскресенье перевернулся автобус, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

Еще 18 пассажиров получили ранения. Сообщается, что автобус вышел из-под контроля водителя и перевернулся на шоссе, когда направлялся в Эдремит в западной провинции Балыкесир. Пострадавших доставили в больницы.

Несмотря на то, что спасатели и бригады скорой помощи были сразу направлены на место аварии, 11 человек погибли на месте. Начато следствие, которое должно установить причины аварии.