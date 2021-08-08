Дело Майдана: обвиняемые в похищении и пытках активистов Луценко и Вербицкого вышли из-под ареста

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

Обвиняемые в похищении и пытках в январе 2014 года активистов Революции достоинства Игоря Луценко и Юрия Вербицкого вышли на свободу. Суд не продлил им меру пресечения.

Об этом в Facebook написала журналистка Ольга Худецкая.

«Чуда пока не произошло, оба вышли», — написала она. Журналистка объяснила, что оба обвиняемых долгое время находились в розыске, а задержали их только в марте 2020 года. Продолжить подозреваемым меру пресечения не смогли, поскольку судьи Белоцерковского суда, рассматривающие дело Луценко и Вербицкого, «решили дружно сходить в отпуск».

Худецкая уточнила, что один из двух подозреваемых — Иван Новотный — вышел из СИЗО в 00:01 воскресенья, сразу же после окончания срока действия меры пресечения. Второму подозреваемому — Сергей Мыслывому — объявили новое подозрение, поскольку следствие получило информацию о том, что он может быть не только исполнителем, но и организатором преступления. Ночью подозреваемому начали избирать меру пресечения в Печерском суде, но затем в заседании объявили перерыв до десяти утра.