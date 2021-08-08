Дело Майдана: обвиняемые в похищении и пытках активистов Луценко и Вербицкого вышли из-под ареста
- Автор:
- Олег Панфилович
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Ратинский Вячеслав / УНИАН
Обвиняемые в похищении и пытках в январе 2014 года активистов Революции достоинства Игоря Луценко и Юрия Вербицкого вышли на свободу. Суд не продлил им меру пресечения.
Об этом в Facebook написала журналистка Ольга Худецкая.
«Чуда пока не произошло, оба вышли», — написала она. Журналистка объяснила, что оба обвиняемых долгое время находились в розыске, а задержали их только в марте 2020 года. Продолжить подозреваемым меру пресечения не смогли, поскольку судьи Белоцерковского суда, рассматривающие дело Луценко и Вербицкого, «решили дружно сходить в отпуск».
Худецкая уточнила, что один из двух подозреваемых — Иван Новотный — вышел из СИЗО в 00:01 воскресенья, сразу же после окончания срока действия меры пресечения. Второму подозреваемому — Сергей Мыслывому — объявили новое подозрение, поскольку следствие получило информацию о том, что он может быть не только исполнителем, но и организатором преступления. Ночью подозреваемому начали избирать меру пресечения в Печерском суде, но затем в заседании объявили перерыв до десяти утра.
- В январе 2014 года Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили неизвестные с территории Александровской больницы и вывезли за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
- 22 августа 2020 года ГБР завершило досудебное расследование в отношении двух лиц, причастных к их похищению и пыткам.
- 15 апреля 2021 года в этом деле Печерский районный суд Киева арестовал нового подозреваемого — Александра Перестюка.
- Тогда же Бориспольский городской районный суд приговорил к 9 годам лишения свободы Александра Волкова — обвиняемого по делу о похищении и пытках Луценко и Вербицкого.