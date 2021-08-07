В Италии задержали 70-летнюю руководительницу мафиозного клана «Каморра»

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: picture-alliance / dpa/dpaweb | Ciro_Fusco

В Италии в городе Неаполь 7 августа задержали руководительницу преступного синдиката 70-летнюю Марию Личчарди. Полиция считает, что она фактически руководила одним из самых влиятельных кланов «Каморра».

Об этом сообщает газета Il Messagero.

Ее задержали в аэропорту Чампино в Риме, когда она регистрировала багаж на рейс в Испанию. Личчарди обвиняют в управлении мафиозным кланом, вымогательстве, получении незаконных доходов и схемах с аукционами.

«Она и глазом не моргнула, когда полицейские заблокировали ее и вручили ордер, подписанный прокуратурой Неаполя», — рассказали журналисты.

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: picture-alliance / dpa/dpaweb | Ciro_Fusco

У Личчарди было прозвище «пикчирелла» (крошка) из-за миниатюрной фигуры. Она была одним из победителей в длительной вражде между альянсами кланов, из-за которую Неаполь в начале 2000-х годов почти ежедневно был усеян трупами. Также во время ее руководства организация начала торговать людьми.

Впервые Личчарди арестовали в 2001 году неподалеку от Неаполя. Она была в перечне 30 самых разыскиваемых в Италии лиц, скрывающихся от правосудия. Личчарди отбыла срок за преступления, связанные с мафией, и ее освободили из тюрьмы в 2009 году.

Прокуроры Неаполя в интервью Associated Press в 2009 году назвали Личчарди настоящей крестной матерью синдиката «Каморра». По словам прокуратуры, ее брат был боссом клана, а она принимала решение от его имени.

Клан «Каморра» состоит примерно из 4 500 человек. Их главная сфера деятельности — наркотики. Члены банды отличаются крайней жестокостью. Также они занимаются вымогательством денег у строительных фирм, компаний, занимающихся захоронением токсичных отходов, и производителей одежды. В структуре кланов «Каморры» традиционно важную роль играют женщины - они выполняют работу курьеров и «бухгалтеров», которые выдают деньги членам клана.