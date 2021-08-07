Боевики на Донбассе обстреляли украинских военных, которые оказывали помощь гражданским. Один погиб, еще один получил ранения

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Sasha Maksymenko / Flickr

Боевики на Донбассе обстреляли украинских военных в селе Пески, которые оказывали помощь гражданским. В результате обстрела один боец ВСУ погиб, еще один получил ранения.

Об этом пишет ОТГ «Восток» в своем Facebook.

«Сегодня, 7 августа, российские наемники, коварно нарушая требования Минских договоренностей, применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески», — говорится в сообщении.

Врачи оценили состояние раненого военного как средней тяжести. В ответ на обстрел боевиков бойцы ВСУ открыли огонь.