Боевики на Донбассе обстреляли украинских военных, которые оказывали помощь гражданским. Один погиб, еще один получил ранения
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- Алексей Ярмоленко
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Sasha Maksymenko / Flickr
Боевики на Донбассе обстреляли украинских военных в селе Пески, которые оказывали помощь гражданским. В результате обстрела один боец ВСУ погиб, еще один получил ранения.
Об этом пишет ОТГ «Восток» в своем Facebook.
«Сегодня, 7 августа, российские наемники, коварно нарушая требования Минских договоренностей, применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески», — говорится в сообщении.
Врачи оценили состояние раненого военного как средней тяжести. В ответ на обстрел боевиков бойцы ВСУ открыли огонь.
- Более года назад, 27 июля 2020 года, на Донбассе началось очередное перемирие. За это время погибли 45 украинских военных, 163 получили ранения. Кроме этого, боевики 1 995 раз обстреливали Вооруженные силы Украины. Украинская делегация отмечает, что это почти втрое меньше обстрелов, чем в период с июля 2019 до июля 2020 года: тогда было 88 погибших, 494 раненых и 4 257 обстрелов.
- 27 июля 2021 года президент уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (он занимал эту должность более двух лет — с 21 мая 2019 года). На его место назначили командующего оперативного командования «Север» Валерия Залужного.