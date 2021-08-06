Американского бизнесмена Калви осудили в России к 5,5 годам условно

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Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

В России объявили приговоры фигурантам дела инвестиционного фонда Baring Vostok. Его основатель Майкл Калви получил 5,5 лет условного срока.

Об этом пишет Meduza.

Соответствующее решение принял Мещанский суд Москвы. Об условных сроках всем фигурантам ходатайствовала сторона обвинения.

Кроме Калви, условные сроки получили операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордич и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Сам Калви своей вины не признал. Он также заявлял о невиновности всех остальных фигурантов дела. Инвестор просил суд вынести оправдательный приговор и таким образом дать позитивный сигнал «о независимости судов и защите прав инвесторов».

В чем суть дела?

Компания Калви взяла кредит в банке «Восточный» на 2,5 млрд рублей. Калви утверждает, что погасил кредит акциями компании IFTG. ФСБ, в свою очередь, утверждает, что эти акции стоили на тот момент куда дешевле — около 600 тысяч рублей.

По мнению Калви, член совета директоров «Восточный» Шерзод Юсупов пытался таким образом отвлечь внимание от своего партнера Артема Аветисяна, который якобы вывел из Юниаструм Банка значительные средства по фиктивным сделкам. Дело Юниаструм Банка сейчас рассматривает Лондонский арбитраж.