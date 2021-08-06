Ирпенский исправительный центр третий раз выставили на аукцион
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Фонд государственного имущества Украины
Ирпенский исправительный центр № 132, что в пгт Коцюбинское под Киевом, в третий раз выставили на аукцион. Онлайн-торги запланированы на 27 августа.
Об этом сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.
«Объект имеет прекрасный инвестиционный потенциал. Учреждение расположено на расстоянии всего 6 км от столичной станции метро «Академгородок». Будущий инвестор также сможет обеспечить удобную логистику благодаря железной дороге, расположенной рядом. Ирпенский исправительный центр граничит с новым жилым комплексом», — рассказали в фонде.
Также отмечается, что к объекту подведены водоснабжение, канализационная система, система электроснабжения (700 и 490 кВт подстанциями).
Общая площадь актива — 28 141,7 м², размер земельных участков — 8,3 га.
Стартовая цена исправительного центра не изменилась и составляет 110 105 794 грн, принимать заявки на участие в аукционе будут до 26 августа.
- В феврале Министерство юстиции совместно с Фондом государственного имущества запустили спецпроект в рамках приватизации, цель которого — продать с аукциона имущество тюрем, колоний и СИЗО, которые уже не функционируют, а находятся на этапе консервации. Вырученные деньги пойдут на строительство новых исправительных учреждений европейского типа.
- На первом аукционе стартовая цена исправительного центра составила 220 млн гривен, однако торги не состоялись — потенциальные покупатели расценили стоимость лота как слишком высокую и заявки не подали.
- Второй раз исправительный центр выставили на продажу со скидкой 50% — за 110 105 794 гривны, но из-за отсутствия заявок аукцион снова сорвался.