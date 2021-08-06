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Большие штрафы и лишение свободы. Зеленский ужесточил ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых

Автор:
Екатерина Кадакова
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Фото с сайта Администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Закон определяет незаконную добычу полезных ископаемых как уголовное преступление и предусматривает:

Кроме того, теперь в Кодексе Украины об административных правонарушениях за самовольное пользование недрами, совершение сделок, нарушающих право собственности на недра, предусмотрен штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов на граждан и от 200 до 500 необлагаемых минимумов — на должностных лиц.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.