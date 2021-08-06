В Киеве за вакцинацию будут давать бесплатные билеты на футбол
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Sean Gallup / Staff
В Киеве за вакцинацию от коронавируса в ТРЦ Blockbuster Mall будут выдавать бесплатные билеты на футбольные матчи.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
Билеты будут давать на матчи донецкого «Шахтера», которые состоятся в Киеве.
«Сейчас вакцинированным будут доступны билеты на домашние матчи с футбольными клубами «Александрия» (7.08) и «Генк» (10.08), которые состоятся на НСК «Олимпийский». Также в этом центре массовой вакцинации можно будет получить билеты на другие матчи», — отметили в ведомстве.
Там напомнили, что центр работает ежедневно с 11 утра до 21 часа вечера. Там вакцинируют китайским препаратом CoronaVac.
- Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Так, в Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.
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