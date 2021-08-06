В Киеве за вакцинацию будут давать бесплатные билеты на футбол

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Sean Gallup / Staff

В Киеве за вакцинацию от коронавируса в ТРЦ Blockbuster Mall будут выдавать бесплатные билеты на футбольные матчи.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

Билеты будут давать на матчи донецкого «Шахтера», которые состоятся в Киеве.

«Сейчас вакцинированным будут доступны билеты на домашние матчи с футбольными клубами «Александрия» (7.08) и «Генк» (10.08), которые состоятся на НСК «Олимпийский». Также в этом центре массовой вакцинации можно будет получить билеты на другие матчи», — отметили в ведомстве.

Там напомнили, что центр работает ежедневно с 11 утра до 21 часа вечера. Там вакцинируют китайским препаратом CoronaVac.