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President Of Ukraine / Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о режиме «без бумаг».

Об этом сообщили в Офисе главы государства.

Документ определяет понятие «электронные публичные услуги», «автоматический режим предоставления электронной публичной услуги», «комплексная электронная публичная услуга», «система электронного взаимодействия электронных ресурсов» и другие термины, связанные с электронными публичными услугами. Также закон устанавливает четкие правила предоставления электронных услуг.

Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.

В течение этого времени Кабмин должен утвердить план мероприятий по переводу публичных услуг в электронную форму.

Как ранее объясняли в Министерстве цифровой трансформации, благодаря режиму paperless все важные для украинцев документы будут оцифрованы и станут всегда доступны со смартфонов. Впоследствии можно будет подавать ряд документов онлайн: подать заявление на брак, записаться в очередь в детский сад, подписать заявление на обучение ребенка в школе или на отпуск, получить справку о месте обучения, назначении пенсии или субсидии и так далее.