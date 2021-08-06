Зеленский подписал закон о режиме «без бумаг»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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President Of Ukraine / Flickr
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о режиме «без бумаг».
Об этом сообщили в Офисе главы государства.
Документ определяет понятие «электронные публичные услуги», «автоматический режим предоставления электронной публичной услуги», «комплексная электронная публичная услуга», «система электронного взаимодействия электронных ресурсов» и другие термины, связанные с электронными публичными услугами. Также закон устанавливает четкие правила предоставления электронных услуг.
Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.
В течение этого времени Кабмин должен утвердить план мероприятий по переводу публичных услуг в электронную форму.
Как ранее объясняли в Министерстве цифровой трансформации, благодаря режиму paperless все важные для украинцев документы будут оцифрованы и станут всегда доступны со смартфонов. Впоследствии можно будет подавать ряд документов онлайн: подать заявление на брак, записаться в очередь в детский сад, подписать заявление на обучение ребенка в школе или на отпуск, получить справку о месте обучения, назначении пенсии или субсидии и так далее.
- В октябре прошлого года президент Зеленский анонсировал в Украине с 2021 года режим paperless — государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде. Он пообещал, что у граждан не будут просить никаких бумажных справок и выписок.
- В мае этого года Зеленский заявил, что режим paperless начнет действовать в стране с 24 августа.
- Верховная Рада приняла закон о режиме «без бумаг» за основу 15 июля.