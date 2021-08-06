Зеленский подписал закон, запрещающий продавать лекарства детям до 14 лет

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Президент Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает продажу лекарственных средств детям, не достигшим 14 лет. В частности, речь идет об онлайн-покупке медицинских препаратов.

Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 15 июля этого года, передает ОП.

Документ призван ограничить свободный доступ детей к лекарственным средствам, которые продаются в аптечных учреждениях, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи. В Офисе президента отмечают, что дети часто покупают препараты, которые по протоколу можно отпускать только при наличии рецепта.

«Если у лица, которое продает или доставляет лекарства, возникли сомнения относительно возраста покупателя, он должен требовать предоставить паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающей возраст», — отметили в ОП и добавили, что отказ показать документы будет служить основанием для запрета продажи лекарств.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования — ориентировочно, это 8 августа.