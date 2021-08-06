Министр обороны России обвинил страны Балтии и Польшу в ведении информационной войны против РФ

Новости

Пресс-служба президента Российской Федерации

Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Польшу и страны Балтии в ведении подрывной деятельности на территории РФ.

Об этом пишет «Эхо Москвы».

На встрече с рабочими Красноярского машиностроительного завода Шойгу сказал, что в Риге создан центр стратегии пропаганды, такие же центры работают в Таллинне и Варшаве.

По его словам, «бойцов информационного фронта» они готовят, в том числе, из российских граждан, «выискивая на просторах интернета тех, кто ничего хорошего не напишет». Шойгу уверен, что этих граждан привлекают на работу за стипендии для ведения в России подрывной деятельности. По оценкам министра обороны РФ, таких примеров не единицы, а десятки, и они «штампуются каждый квартал». Информационные подразделения распространяют слухи, от которых, по мнению главы Минобороны, исходят «не лучшие ароматы». В России же, по его словам, подобных специалистов не готовят.