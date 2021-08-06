МОК требует от России объяснений из-за оскорблений ЛГБТ-спортсменов на Олимпиаде

Новости

Skabeeva / Telegram

Международный олимпийский комитет потребовал объяснений от российских телеканалов «Россия 1» и «Первый канал» из-за оскорблений ЛГБТ-спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Токио.

Об этом сообщает российская служба BBC.

Так, например, в выпусках программ «Время покажет» и «60 минут» от 26 июля их участники оскорбили британского прыгуна в воду, гея Тома Дейли, который завоевал на Олимпиаде золотую медаль, а также первую трансгендерную участницу соревнований по тяжелой атлетике, новозеландку Лорел Хаббард.

«Дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх. Мы приветствуем то, что Токио-2020 поощряет разнообразие и инклюзивность Олимпийских игр. Мы поддерживаем контакт с нашим договорным партнером по телевещанию в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть фундаментальные принципы Олимпийской хартии, и мы принимаем соответствующие меры», — говорится в заявлении МОК.

Участники программ на российском телевидении обсуждали вопрос ЛГБТ-спортсменов, оскорбляя их. Ведущая шоу «60 минут» Ольга Скабеева никак не пыталась этому помешать: напротив, она предположила, что ЕС призвал сократить финансирование Венгрии и Польши, ведь там «большинство против гомосексуализма». Участник этой программы, депутат Госдумы Алексей Журавлев, который, говоря об участии этих спортсменов в Олимпиаде, использовал пренебрежительное определение гомосексуалов: «Мы против этих извращений и пошлости стоим жестко очень».

Ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев назвал трансгендеров «психопатами», которых «надо лечить». Сам он надел парик с косичками, изображая Лорел Хаббард.

Первый канал

Заместитель главы Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой в этой же программе назвал спортсменов «извращенцами».