В Международном аэропорту «Львов» открыли центр вакцинации. Прививают препаратами Pfizer и CoronaVac

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Tim Reckmann / Flickr

С 6 августа в Международном аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого можно сделать прививку от коронавируса — вакцинировать будут пассажиров, имеющих билеты на самолет.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Центр вакцинации в аэропорту открыли согласно решению Минздрава Украины для увеличения количества провакцинированных.

Там используют препараты Pfizer и CoronaVac.

В перспективе Центр будет работать круглосуточно и для всех желающих, при наличии предварительной регистрации.

Также во Львовской области функционирует 17 центров вакцинации населения.